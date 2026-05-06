Назван срок для точных прогнозов погоды

15:32, 6 мая 2026

Синоптик Голубев: Точный прогноз погоды можно получить на ближайшие пять дней
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Точнее всего спрогнозировать погоду можно на ближайшие пять дней. Такой срок назвал россиянам начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, его слова передает РИА Новости.

«Первые пять дней прогноза, не включая сегодняшнюю дату, являются самыми точными благодаря вычислениям техники и работе синоптика над ними», — пояснил метеоролог. Прогнозы после пяти дней считают предварительными — верить им на 100 процентов не стоит, добавил Голубев.

Синоптик уточнил, что предварительный прогноз выполнен исключительно техникой, без интерпретации синоптиков. Поэтому информацию на сайтах необходимо проверять каждый день, заключил Голубев.

Ранее в Москве и области ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы с дождем и порывистым ветром. В Гидрометцентре России уточнили, что предупреждение будет действовать до 21:00 мск, напомнив, что аналогичный уровень по тем же причинам вводился в минувший вторник с 09:00 до 21:00.

