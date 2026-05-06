Названы условия возвращения Трампа к урегулированию украинского конфликта

Политолог Мезюхо: Урегулировать два конфликта одновременно Трампу не под силу

Возвращение президента США Дональда Трампа к обсуждению урегулирования украинского конфликта зависит от двух событий, считает политолог Иван Мезюхо. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что сейчас американскому президенту просто не до Украины.

«Первое событие — это иранская военная кампания, в которой Трамп увяз. Его планы не претворились в жизнь: режим аятолл в Иране устоял. Американская военная мощь получила отпор со стороны Корпуса стражей исламской революции и весомой части иранского общества, которое поддержало свою власть», — уточнил Мезюхо.

Второе событие — промежуточные выборы в Палату представителей США, которые пройдут 3 ноября 2026 года, добавил политолог. Перед самим избирательным процессом Трамп может вернуться к обсуждению украинского конфликта и активизировать дипломатические усилия, считает он. Однако он вряд ли будет ставить дедлайны, как раньше, потому что все его предыдущие сроки по завершению конфликта остались на бумаге и уже не воспринимаются всерьез.

В качестве предвыборной технологии Трамп может использовать украинскую карту. Мезюхо не исключает, что американский президент пойдет на сокращение военной помощи Киеву, чтобы дать сигнал своему MAGA-электорату: он возвращается к прежним обещаниям.

Во время избирательной гонки Трамп изображал миротворца, но по факту второго срока стал милитаризованным президентом и лидером военного времени, который развязывает войны, а не завершает их Иван Мезюхо политолог

Урегулировать два конфликта одновременно — иранский и украинский — просто не под силу американскому президенту, заключил политолог.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США согласны с Россией, что президент Украины Владимир Зеленский мешает процессу урегулирования конфликта. Макговерн указал, что в сложившейся ситуации США могут сыграть большую роль в обеспечении учета ключевых интересов России при создании новой европейской архитектуры безопасности.

