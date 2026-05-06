Макговерн: США согласны с Россией, что Зеленский мешает процессу урегулирования

США согласны с Россией, что президент Украины Владимир Зеленский мешает процессу урегулирования конфликта. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.

«США и Россия в целом согласны в одном: Зеленский — не просто помеха, а главное препятствие на пути к миру на Украине. А европейцы, наоборот, подыгрывают его худшим инстинктам. Таким образом выходит так, что США согласны с Россией по вопросу Украины», — обратил внимание эксперт.

Макговерн указал, что в сложившейся ситуации США могут сыграть большую роль в обеспечении учета ключевых интересов России при создании новой европейской архитектуры безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Зеленского хитрецом, который препятствует разрешению украинского кризиса.

28 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Украина перешла к террористическим действиям, потому что не способна остановить продвижение российских войск и каждый день теряет территории.