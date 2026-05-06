Охранника Трампа поймали за публичной мастурбацией на глазах у постояльцев отеля

Сотрудника Секретной службы США, которая занимается обеспечением безопасности президента Дональда Трампа, поймали за публичной мастурбацией во флоридском отеле. Об этом сообщает New York Post.

33-летнего Джона Спиллмана арестовали в воскресенье, 3 мая, в гостинице на территории аэропорта в городе Майами. В полицию обратились постояльцы. Они рассказали, что сначала Спиллман шел за ними до номера на шестом этаже. Потом они обнаружили охранника Трампа без штанов у двери номера. Мужчина занимался самоудовлетворением в коридоре на глазах у жильцов, которые сразу же вызвали охрану.

Когда сотрудники службы безопасности поднялись на шестой этаж, Спиллман находился на том же месте. Он был обнажен ниже пояса и продолжал мастурбировать. Его задержали. Выяснилось, что мужчина прибыл в Майами, чтобы обеспечивать безопасность президента на гонках PGA Cadillac Championship. В полиции отметили, что в момент непристойного поведения Спиллман был не на службе, так как мероприятия закончились ранее в тот же день.

Мужчину отстранили от работы до окончания расследования и суда. Первое заседание назначено на 27 мая.

