10:02, 6 мая 2026

Пассажиров предупредили о массовых задержках рейсов в Сочи

12 лайнеров задерживаются на вылет в Сочи, еще 18 — на прилет
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Пассажиров российских самолетов предупредили о массовых задержках рейсов в Сочи 6 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи №1».

Уточняется, что на вылет задерживаются 12 лайнеров, а на прилет — 18. В том числе речь идет о рейсах из Египта и Турции. При этом в настоящее время аэропорт курортного города работает штатно.

Ранее российские пассажиры просидели в самолете в Анталье, Турция, семь часов, но так и не смогли улететь в Казань. Уточняется, что речь идет о рейсе авиакомпании Corendon Airlines, который отложили из-за ракетной опасности в городе назначения.

