18:25, 6 мая 2026

С российского производителя самолетов взыскали 12 миллиардов рублей

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Нефтяная компания «Татнефть» выиграла в Арбитражном суде Татарстана в Казани иск в отношении авиастроительного предприятия «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») на сумму 11,7 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

Иск был удовлетворен в полном объеме, в том числе предприятию придется выплатить 276 миллионов рублей процентов. Нефтяники обвинили производителя самолетов в необоснованном обогащении. Основания искового требования пока не раскрывались.

Это уже не первое разбирательство двух компаний. Ранее суды двух инстанций взыскали с авиастроителей порядка 6,2 миллиарда рублей за срыв контракта, касающегося самолетов Ту-214.

АО «Туполев» и «Татнефть» заключили в октябре 2022 года договор о поставке четырех лайнеров на сумму 28,7 миллиарда рублей. Первые два должны были отправить заказчику в 2024 году, а оставшиеся — в 2025-м.

К январю 2023 года производитель получил аванс в размере почти 23 миллиарда рублей, но в июле того же года контракт сократили до двух самолетов, после чего «Туполев» обязался вернуть 11,2 миллиарда. Однако 5,6 миллиарда рублей нефтяная компания из этой суммы так и не получила обратно, что и стало поводом для предыдущего иска.

В январе сообщалось об уходе Александра Бобрышева с должности руководителя АО «Туполев». Ранее утвержденные планы предусматривали, что с 2025 года предприятие должно было выпускать по десять Ту-214 в год. После того как планы пересмотрели, на минувший год требования сократились всего до четырех бортов, но в конечном итоге производитель смог сдать только один. При этом заказчик лайнера «ЮВТ Аэро» отказался от самолета из-за несоответствия конфигурации и сроков готовности.

