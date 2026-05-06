Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:40, 6 мая 2026Силовые структуры

Полковник МЧС получил срок из-за построенного подчиненными коттеджа

На Урале экс-главе учебного центра МЧС дали 6 лет за труд подчиненных на стройке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На Урале Челябинский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника ФГКУ «Уральский учебный спасательный центр МЧС России» к шести годам лишения свободы за труд подчиненных на стройке коттеджа. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его права занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 1,5 года, а также лишил его звания полковника.

Как установил суд, фигурант в течение двух лет заставлял подчиненных ему по службе военнослужащих работать на стройке своего коттеджа на безвозмездной основе.

Ранее сообщалось, что адвокаты бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны (МО) России полковника Игоря Рутько подали апелляционную жалобу на приговор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посудомойщица вербовала российских кадетов в легион «Свобода России». Для этого она разработала педагогическую игру с поощрениями

    Синоптик рассказал о погоде на 9 Мая в Москве

    На Кипре заявили о «наложившем в штаны» из-за предупреждения России Зеленском

    У популярной крупы обнаружили противораковый эффект

    В эффективности предъявления справок от психиатра при покупке жилья усомнились

    Директриса организовала детский бойцовский клуб в школе и отделалась месяцем тюрьмы

    Китай выступил со срочным призывом к США и Ирану

    Водителям рекомендовали запастись бумажной копией одного документа

    Полковник МЧС получил срок из-за построенного подчиненными коттеджа

    Стало известно о срыве военных планов ЕС против России из-за США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok