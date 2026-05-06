Полковник МЧС получил срок из-за построенного подчиненными коттеджа

На Урале экс-главе учебного центра МЧС дали 6 лет за труд подчиненных на стройке

На Урале Челябинский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника ФГКУ «Уральский учебный спасательный центр МЧС России» к шести годам лишения свободы за труд подчиненных на стройке коттеджа. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его права занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 1,5 года, а также лишил его звания полковника.

Как установил суд, фигурант в течение двух лет заставлял подчиненных ему по службе военнослужащих работать на стройке своего коттеджа на безвозмездной основе.

