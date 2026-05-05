09:50, 5 мая 2026

Рискнувший званием ради многомиллионной взятки экс-чиновник Минобороны оспорил приговор

Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Адвокаты бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны (МО) России полковника Игоря Рутько подали апелляционную жалобу на приговор. Об этом пишет РИА Новости.

Ее приняли к рассмотрению. Информации о позиции прокуратуры по приговору в материалах нет.

Рутько признали виновным по семи эпизодам получения взяток и в превышении должностных полномочий. Общая сумма полученных им взяток превысила 30 миллионов рублей.

В феврале суд первой инстанции приговорил экс-главу центра к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей. В ходе процесса Рутько признавал вину лишь в превышении полномочий, но не во взяточничестве. Государственный обвинитель ранее запрашивал для него 16 лет колонии и штраф 50 миллионов рублей.

