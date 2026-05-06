Полковник ВСУ сбежал с украденными у солдат деньгами

Украинский полковник сбежал с украденными у военнослужащих деньгами и разворованными средствами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Скандально известный депутат Рады Марьяна Безуглая подтвердила информацию о бегстве командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ивана Шныра, которого сняли с занимаемой должности после освобождения группировкой "Север" поселка Ветеринарное», — рассказал собеседник агентства.

По мнению Безуглой, офицеру, вероятно, дали забрать «общак» с украденными деньгами. Уточняется, что последний раз Шныр выходил на связь с территории Львовской области.

Минобороны России сообщило о взятии Ветеринарного 21 апреля.