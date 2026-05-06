Поражение «Манчестер Сити» лишило россиянина 800 тысяч рублей

Игрок поставил на матч «Манчестер Сити» и «Эвертона» и проиграл 800 тысяч рублей

Клиент букмекерской конторы сделал ставку на матч 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» и проиграл. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин поставил на индивидуальный тотал гостей больше 0,5 гола с коэффициентом 8,50, рассчитывая на 6,6 миллиона выигрыша. «Ириски» держали оборону почти весь первый тайм, однако на 43-й минуте Жереми Доку открыл счет, что разрушило ставку. В результате игрок лишился 780 тысяч рублей.

Встреча завершилась со счетом 3:3. Таким образом, после 35 матчей «Манчестер Сити» находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 71 очков. Лидирует лондонский «Арсенал» с 76 очками.

Ранее клиент букмекерской конторы сделал ставку на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Краснодаром» и проиграл. Россиянин поставил 3,1 миллиона рублей на ничью с коэффициентом 3,60, однако выиграл «Краснодар».