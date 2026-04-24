Россиянин проиграл более трех миллионов на матче «Спартака» и «Краснодара»

Россиянин проиграл 3,1 миллиона рублей, поставив на матч «Спартак» — «Краснодар»

Клиент букмекерской конторы сделал ставку на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Краснодаром» и проиграл. Об этом сообщает Sports.

Россиянин поставил 3,1 миллиона рублей на ничью с коэффициентом 3,60. Потенциальный чистый выигрыш превысил бы восемь миллионов рублей, однако ставка не сыграла.

23 апреля «Краснодар» на выезде победил «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча прошла в четверг, 23 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «быков».

