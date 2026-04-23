«Краснодар» на выезде победил «Спартак» и вернулся на первое место в РПЛ

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
21:50, 23 апреля 2026Спорт

«Краснодар» в Москве победил «Спартак» и вернулся на первое место в РПЛ
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Краснодар» на выезде победил московский «Спартак» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 23 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан». В первом тайме на гол полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса гости ответили точным ударом с пенальти Эдуарда Сперцяна. Во второй половине игры у победителей отличился Жубал.

«Краснодар» набрал 57 очков и вернулся на первое место в чемпионате. «Спартак» с 45 очками находится на пятой позиции.

«Спартак» в следующем туре 26 апреля на выезде сыграет с «Пари НН». «Краснодар» в тот же день на своем поле примет махачкалинское «Динамо».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер телеведущий и продюсер Алексей Пиманов. Скандальные репортажи в его программе «Человек и закон» сотрясали всю Россию

    В Венгрии объяснили поражение Орбана на выборах вмешательством Украины

    Песков заявил о желании Европы компенсировать «эрозию в НАТО»

    В Европе призвали назначить постоянного представителя для переговоров с Россией

    Песков высказался о задачах России на фоне милитаризации Европы

    В Кремле отреагировали на планы Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия

    Россиянин с ножом ворвался в больницу и напал на врачей в Махачкале

    Макрон заявил о мощном сигнале России

    Трамп назвал условие для сделки с Ираном

    Путин прокомментировал смерть журналиста Пиманова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok