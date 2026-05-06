Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:28, 6 мая 2026Забота о себе

Повар раскрыл распространенную ошибку при разморозке продуктов

Повар Гиберт: Неправильная разморозка продуктов чревата пищевым отравлением
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Romberi / Shutterstock / Fotodom

Повар Дэвид Гиберт раскрыл распространенную ошибку при разморозке продуктов, которая может привести к опасным для здоровья последствиям. Его предостережение опубликовало издание El Confidencial.

По словам Гиберта, многие люди размораживают продукты при комнатной температуре, но это неправильно. Так, если оставить их на кухонном столе, то на поверхности еды начнут размножаться патогенные бактерии, что чревато пищевым отравлением, предупредил специалист.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022

«Необходимо понимать, что разморозка — это процесс, напрямую влияющий на безопасность, текстуру и вкус продуктов. Когда температура продуктов находится в диапазоне от 5 до 60 градусов, они попадают в так называемую опасную зону, где бактерии размножаются очень быстро», — пояснил повар. В связи с этим он порекомендовал размораживать продукты в холодильнике. Если они нужны для немедленного приготовления, то можно погрузить их в емкость с холодной водой, добавил Гиберт.

Ранее повар Хосе Андрес предупредил, что неправильное разбивание яиц опасно для здоровья. Он подчеркнул, что из-за этого повышается риск развития сальмонеллеза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две граничащие с Россией страны захотели разместить войска США

    В США рассказали о самолете «для выбивания дверей»

    Зеленский созвонился с Алиевым и обсудил военное сотрудничество

    Российский оружейный барон продал ружья и автомат из дупла

    Гуф прокомментировал обвинения в обмане блогера

    Артемий Лебедев отреагировал на заочный арест Слепакова

    Узкорылый крокодил укусил четырех человек

    Экс-сослуживец предателя Климова рассказал о последствиях его перехода к ВСУ

    В России раскрыли подробности о вероятной провокации Украины на 9 Мая

    Повар раскрыл распространенную ошибку при разморозке продуктов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok