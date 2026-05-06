06:51, 6 мая 2026

Пушилин заявил о подкупе азовцев Киевом, чтобы те не стали угрозой для режима
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью ТАСС, что, по его мнению, власти Украины обеспечили лояльность бойцов формирования «Азов» (запрещено в РФ), тем самым устранив потенциальные риски для своей власти с их стороны.

«Все это понятно, но тем не менее они одиозных нивелировали, которые могли бы принести определенного рода угрозу», — отметил он.

Он также отметил, что не ожидает массовых протестов на Украине, добавив, что, по его мнению, в ближайшее время такие события маловероятны.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Ленте.ру», что того «Азова», с которым Вооруженные силы России сражались в Мариуполе, уже нет. Однако, считает он, не стоит преуменьшать силу противника. Военный эксперт напомнил, что «Азов» — элитное подразделение, для которого президент Владимир Зеленский просил военную технику.

