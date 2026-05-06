20:11, 6 мая 2026

Раскрыт неожиданный маркер риска болезни Паркинсона

JMN: 22 группы кишечных бактерий повышают риск развития болезни Паркинсона
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Ученые обнаружили связь между определенными кишечными бактериями и повышенным риском болезни Паркинсона. Специалисты считают, что изменения микробиоты могут участвовать в развитии заболевания через повреждение нервных клеток. Результаты исследования опубликованы в Journal of Molecular Neuroscience (JMN).

Исследователи проанализировали крупные генетические базы данных и выявили 22 группы кишечных бактерий, потенциально влияющих на вероятность развития болезни Паркинсона. Наиболее заметная связь была обнаружена у бактерий семейства Fusobacteriaceae: их повышенное содержание ассоциировалось с более высоким риском заболевания.

По мнению ученых, ключевую роль в этом процессе может играть белок CA9, который помогает клеткам защищаться от окислительного стресса и нарушений кислотно-щелочного баланса. Анализ показал, что Fusobacteriaceae могут снижать уровень этого белка, из-за чего нервные клетки становятся более уязвимыми к ферроптозу — опасному типу клеточной гибели, связанному с накоплением железа и разрушением клеточных мембран.

Авторы также предполагают, что бактерии могут влиять на мозг через хроническое воспаление и нарушение кишечного барьера. Это позволяет токсинам и воспалительным молекулам попадать в кровоток и усиливать повреждение нейронов.

Ранее ученые выяснили, что микропластик повышает воспаление в мозге и увеличивает риск развития болезни Паркинсона.

