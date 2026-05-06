Названа пенсия при отсутствии трудового стажа

Экономист Иванова-Швец: Россияне без стажа получат социальную пенсию

Отсутствие трудового стажа не означает, что житель России останется без выплат: в таком случае можно рассчитывать на социальную пенсию, однако для ее получения нужно выполнить ряд условий, пояснила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Иванова-Швец.

Она пояснила, что социальную пенсию начинают выплачивать на пять лет позже страховой, и ее размер ниже, так как она не связана с трудовым стажем и накопленными пенсионными баллами, а представляет собой форму государственной поддержки. С 1 апреля 2026 года средний размер такой выплаты составляет 16 569 рублей.

«Если с учетом всех выплат размер такой пенсии ниже прожиточного минимума для региона, то гражданину назначается социальная доплата до прожиточного минимума», — заключила она.

Ранее в России перечислили полный список льгот для пенсионеров. В 2026 году пенсионеры могут использовать несколько налоговых послаблений, часть из них действует по всей России, часть оформляется по региональным условиям.