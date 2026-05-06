04:59, 6 мая 2026

Раскрыты особенности секса после 60 лет

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Психотерапевт Ольга Кордоба и сексолог Сесилия Биццотто заявили, что секс после 60 лет существенно отличается от интима в молодости. Особенности половой жизни в этом возрасте они раскрыли в разговоре с изданием Telecinco.

Кордоба опровергла распространенный миф о том, что существует определенный возраст, в котором заканчивается сексуальная жизнь. «Если у человека позитивный настрой, он сохраняет жажду жизни, то можно начать заново много раз, в любом возрасте», — убеждена специалистка.

По ее словам, для многих людей после 60 лет секс по-прежнему важен, хотя сексуальное желание уже становится не таким сильным. «Это более чувственная сексуальность. В этом возрасте мозг становится основным органом сексуальности. Нежность, привязанность, близость, доверие, интимность — все это вызывает у пожилых людей сексуальное возбуждение», — пояснила Кордоба.

Биццотто добавила, что многие люди после 60 лет не только получают больше удовольствия от интима, но и называют его лучшим в жизни. Так, зачастую лишь после менопаузы у женщин начинается процесс самопознания, поэтому они испытывают такие ощущения, которые отсутствовали десятилетиями, подчеркнула сексолог.

Ранее сексолог Джиджи Энгл призвала женщин не увлекаться мастурбацией с помощью душа. В противном случае, утверждает она, у них возникнут различные инфекции.

