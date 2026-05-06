Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:00, 6 мая 2026Россия

Россиян предупредили о последствиях неправильного ношения георгиевской ленты

Адвокат Алешкин: За осквернение георгиевской ленты грозит наказание
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Георгиевскую ленту следует носить с уважением, заявил адвокат Андрей Алешкин. В беседе с aif.ru он предупредил россиян о последствиях осквернения символа Победы.

«Носите георгиевскую ленточку с уважением. Лучше всего разместить ее на груди у сердца, на плече или на воротнике — так она будет особенно заметна», — посоветовал юрист, добавив, что допустимо закрепить ленту петлей, бантом или концами вниз. В автомобиле же ленту можно закрепить на держателе зеркала заднего вида.

В то же время Алешкин предостерег россиян от ношения ленты на головных уборах, обуви, а также сумках или крепеже снаружи авто. «Штрафов за неправильное ношение нет, но за осквернение символа Победы грозит наказание вплоть до лишения свободы», — отметил он.

Важно понимать разницу между неаккуратным обращением и преднамеренным осквернением. Так, если лента случайно помялась или испачкалась, ответственность не наступает. Однако целенаправленное надругательство над символом воинской славы грозит наказанием.

Ранее в Москве осудили стримера, плюнувшего на георгиевскую ленту. Суд приговорил его к 2,5 года колонии строгого режима.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иностранный лидер прибыл в Россию для участия в праздновании Дня Победы

    Кнайсль раскритиковала мир за молчание о действиях Израиля

    Для северных регионов России разработали новые дороги

    Компания самого богатого человека в мире объявила отзыв машин

    Горящий в Крыму парк аттракционов сняли на видео

    Сотни павлинов устроили хаос в курортном городе

    Россиянин продавал рыболовные туры без лицензии и был задержан в Таиланде

    Россиян предупредили о последствиях неправильного ношения георгиевской ленты

    На Украине раскрыли статистику по числу долетевших до Москвы дронов ВСУ

    В Архангельской области волонтеры начали спасать шедевры деревянного зодчества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok