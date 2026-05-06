Россиян предупредили о последствиях неправильного ношения георгиевской ленты

Адвокат Алешкин: За осквернение георгиевской ленты грозит наказание

Георгиевскую ленту следует носить с уважением, заявил адвокат Андрей Алешкин. В беседе с aif.ru он предупредил россиян о последствиях осквернения символа Победы.

«Носите георгиевскую ленточку с уважением. Лучше всего разместить ее на груди у сердца, на плече или на воротнике — так она будет особенно заметна», — посоветовал юрист, добавив, что допустимо закрепить ленту петлей, бантом или концами вниз. В автомобиле же ленту можно закрепить на держателе зеркала заднего вида.

В то же время Алешкин предостерег россиян от ношения ленты на головных уборах, обуви, а также сумках или крепеже снаружи авто. «Штрафов за неправильное ношение нет, но за осквернение символа Победы грозит наказание вплоть до лишения свободы», — отметил он.

Важно понимать разницу между неаккуратным обращением и преднамеренным осквернением. Так, если лента случайно помялась или испачкалась, ответственность не наступает. Однако целенаправленное надругательство над символом воинской славы грозит наказанием.

Ранее в Москве осудили стримера, плюнувшего на георгиевскую ленту. Суд приговорил его к 2,5 года колонии строгого режима.