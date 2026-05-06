Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:33, 6 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об опасности храпа

Врач Харина назвала проблемы с памятью прямым следствием апноэ
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tero Vesalainen / Reuters

Храп может приводить к различным проблемам со здоровьем, предупредила оториноларинголог, фониатр «Гута Клиник» Дарья Харина. Опасные последствия этой проблемы она назвала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Во-первых, врач отметила, что храп нарушает качество сна. По ее словам, храпящий человек может спать необходимые семь-восемь часов, но при этом не высыпаться и чувствовать усталость.

Оториноларинголог добавила, что особенно опасно возникающее при храпе апноэ — кратковременные остановки дыхания во сне, которые приводят к кислородному голоданию. «Прямым следствием апноэ сна являются дневная сонливость, чувство разбитости, раздражительность, снижение концентрации внимания и даже проблемы с памятью», — предупредила Харина.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Врач уточнила, что чем дольше задержки дыхания, тем выше риск для здоровья. Она объяснила, что длительное апноэ повышает риск ожирения, гипертонии, инфаркта, инсульта. Кроме того, остановки дыхания создают прямую угрозу жизни и увеличивают риск внезапной смерти.

Доктор добавила, что нехватка сна из-за храпа также угнетает обмен глюкозы, из-за чего увеличивается риск сахарного диабета второго типа и других метаболических расстройств.

Ранее психолог Биджал Чхеда рассказала, что глубокая фаза сна играет ключевую роль в восстановлении организма. Первым делом специалист посоветовала ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обнаружении объявленных пропавшими без вести российских офицеров

    Названо условие досрочного увольнения Семака из «Зенита»

    Умер создатель межконтинентального «Воеводы» Ус

    Крыша учебного заведения рухнула в российском мегаполисе

    Юрист раскрыла законность платных примерок в свадебных салонах

    В Британии указали на позитивный сигнал в сближении США и Ирана

    Мерц похвастался способностью открыто не соглашаться с Трампом

    В России объяснили позицию Зеленского по прекращению огня

    Мошенники нацелились на родственников пропавших участников СВО

    Россиянам назвали самое выгодное для покупки машины время

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok