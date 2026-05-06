Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:58, 6 мая 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Россиянам дали совет по отсеиванию реальных отзывов на товары от накрученных

Маркетолог Виноградов призвал открывать плохие отзывы из-за накрутки хороших
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Songsak C / Shutterstock / Fotodom

Отзывы сегодня — это не просто мнения покупателей, а настоящий инструмент влияния, предупредил гендиректор маркетингового агентства Pro-Vision Communications Владимир Виноградов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о том, кому верить и как не попасться на уловки брендов.

«Компании, которые не работают с обратной связью, быстро остаются позади конкурентов, но тут важно не просто наличие отзывов, а то, как бренд с ними работает. Одни честно мотивируют клиентов делиться впечатлениями за бонусы, другие — заказывают хвалебные комментарии у "агентов влияния" или вовсе накручивают ботов», — поделился эксперт.

Потребители уже научились распознавать некачественную накрутку: одинаковые тексты, массовые публикации в один день, подозрительно похожие аватарки — все это бросается в глаза и сразу вызывает недоверие, подчеркнул Виноградов. Однако, по его словам, есть и более хитрые схемы, когда отличить реальный отзыв от заказного сложно даже специалисту. За такими историями часто стоят специализированные ORM-агентства, которые умеют создавать иллюзию массового одобрения, уточнил маркетолог.

Искусственный интеллект — новый игрок на поле отзывов. С одной стороны, ИИ помогает выявлять фейки по сложным признакам, с другой — сам используется для генерации очень правдоподобных, но неискренних мнений. Так что теперь даже опытному пользователю бывает непросто разобраться, где правда, а где работа алгоритмов

Владимир Виноградовмаркетолог

Покупателям собеседник «Ленты.ру» рекомендовал не верить только пятеркам, а открывать негативные отзывы, где обычно кроется суть проблем. Также важно обращать внимание на реакцию бренда, убежден Виноградов. Если компания отвечает по делу, помогает решить вопрос — ей можно доверять. Если же негатив игнорируется или повторяется из раза в раз — это тревожный сигнал.

«Доверять стоит не столько самим отзывам, сколько открытости и профессионализму бренда», — заключил эксперт.

Ранее маркетолог Влад Фишер рассказывал, что отзывы в интернете давно перестали быть просто мнением клиентов и все чаще используются как инструмент продвижения. По его словам, даже видео в комментариях к товару не всегда говорят о реальном опыте, так как их тоже можно заказать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    При атаке дронов на Крым погибли пять человек. Удары ВСУ начались незадолго до вступления в силу объявленного Зеленским перемирия

    В России оценили размер будущей пенсии блогеров

    В России отменили медсправки при получении прав

    В России предложили меры борьбы с мошенничеством против пенсионеров

    Найдены еще три жертвы «слишком красивой» 21-летней серийной убийцы

    Раскрыты особенности секса после 60 лет

    Названа пенсия при отсутствии трудового стажа

    Россиянам дали совет по отсеиванию реальных отзывов на товары от накрученных

    В России рассказали о попытках скопировать «Катюшу»

    В США предупредили Европу о провале попыток победить Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok