Россиянам дали совет по отсеиванию реальных отзывов на товары от накрученных

Маркетолог Виноградов призвал открывать плохие отзывы из-за накрутки хороших

Отзывы сегодня — это не просто мнения покупателей, а настоящий инструмент влияния, предупредил гендиректор маркетингового агентства Pro-Vision Communications Владимир Виноградов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о том, кому верить и как не попасться на уловки брендов.

«Компании, которые не работают с обратной связью, быстро остаются позади конкурентов, но тут важно не просто наличие отзывов, а то, как бренд с ними работает. Одни честно мотивируют клиентов делиться впечатлениями за бонусы, другие — заказывают хвалебные комментарии у "агентов влияния" или вовсе накручивают ботов», — поделился эксперт.

Потребители уже научились распознавать некачественную накрутку: одинаковые тексты, массовые публикации в один день, подозрительно похожие аватарки — все это бросается в глаза и сразу вызывает недоверие, подчеркнул Виноградов. Однако, по его словам, есть и более хитрые схемы, когда отличить реальный отзыв от заказного сложно даже специалисту. За такими историями часто стоят специализированные ORM-агентства, которые умеют создавать иллюзию массового одобрения, уточнил маркетолог.

Искусственный интеллект — новый игрок на поле отзывов. С одной стороны, ИИ помогает выявлять фейки по сложным признакам, с другой — сам используется для генерации очень правдоподобных, но неискренних мнений. Так что теперь даже опытному пользователю бывает непросто разобраться, где правда, а где работа алгоритмов Владимир Виноградов маркетолог

Покупателям собеседник «Ленты.ру» рекомендовал не верить только пятеркам, а открывать негативные отзывы, где обычно кроется суть проблем. Также важно обращать внимание на реакцию бренда, убежден Виноградов. Если компания отвечает по делу, помогает решить вопрос — ей можно доверять. Если же негатив игнорируется или повторяется из раза в раз — это тревожный сигнал.

«Доверять стоит не столько самим отзывам, сколько открытости и профессионализму бренда», — заключил эксперт.

Ранее маркетолог Влад Фишер рассказывал, что отзывы в интернете давно перестали быть просто мнением клиентов и все чаще используются как инструмент продвижения. По его словам, даже видео в комментариях к товару не всегда говорят о реальном опыте, так как их тоже можно заказать.

