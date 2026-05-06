16:34, 6 мая 2026Экономика

Россиянам дали советы по отстирыванию белых кроссовок

Мастер химчистки Иванов: Нет смысла стирать белую обувь в машине
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: AntGor / Shutterstock / Fotodom

Многие обладатели белых кроссовок и кедов часто используют белизну, чтобы вернуть своей обуви первозданный вид, однако так делать ни в коем случае нельзя. Советы по отбеливанию в беседе с «360» дал мастер по химчистке и уходу за обувью компании «Химчисто» Денис Иванов.

«Она просто портит обувь. Она, конечно, будет белой, но материал станет хрупким. Однако многие не обращают на это внимания и все равно пользуются», — оценил специалист использование хлорсодержащего средства.

Он посоветовал чистить белую обувь при помощи пара. При этом такой метод тоже не всегда подходит — уже начавшие желтеть кеды и кроссовки вряд ли изменят свой вид. Наиболее щадящим способом в таком случае Иванов назвал стандартное отбеливающее мыло.

Кроме того, эксперт по химчистке призвал не использовать кипяток и кислородные отбеливатели — подобные методы разрушают текстиль и серьезно портят обувь без возможности вернуть все в первоначальное состояние.

Ранее выяснилось, что россияне стали реже тратиться на ремонт одежды. При этом среди населения ощутимо выросли расходы на продукты.

