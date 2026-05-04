Россияне стали реже тратиться на ремонт одежды и увеличили расходы на продукты

«СберИндекс»: Россияне урезали расходы на химчистку и ремонт одежды

С марта по апрель 2026-го россияне урезали расходы на химчистку и ремонт одежды. Об этом со ссылкой на исследование «СберИндекса» сообщает газета «Известия».

Аналитики изучили динамику потребительских расходов с 20 по 26 апреля и сравнили их с показателями прошедшей недели и марта. В целом за неделю траты уменьшились на 1,7 процента. Сильнее всего снизились траты на ателье, химчистку и ремонт одежды (минус 22,4 процента), на обслуживание автомобилей (минус 6,4 процента), на покупку одежды (минус 16 процентов) и телекоммуникационные услуги (минус 5,3 процента).

«Потребление снизилось по большинству категорий непродовольственных товаров и услуг, но при этом выросли расходы на продукты: на 1,5 процента к неделе ранее и 1,4 процента к марту. Показатели по общепиту остались на уровне предшествующей недели и на 2,2 процента превышают мартовские значения», — отмечают аналитики.

Россияне стали реже тратиться в связи с переходом от потребительской модели к сберегательной — за счет сокращения затрат на непродовольственные категории. Большую роль в этом сыграли маркетплейсы: темпы роста в сегменте сократились на 4,4 процента к предыдущей неделе и на 2,6 процента к марту. Также заметно уменьшились траты на одежду, обувь и аксессуары — на 7,7 процента за неделю и на 15,9 процента по сравнению с мартом. Расходы на бытовую технику снизились на 3,9 процента к неделе и на 6 процентов к марту.

По данным Росстата, в период с 20 по 27 апреля цены в России выросли на 0,05 процента, что выше, чем в предыдущие две недели, за которые в совокупности инфляция составила 0,01 процента. В сегменте продовольственных товаров цены снизились на 0,12 процента, в том числе в категории плодоовощных товаров — на 1,65 процента. Непродовольственные товары стали дороже на 0,07 процента, а наблюдаемые услуги — на 0,3 процента.