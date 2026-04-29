Инфляция в России перешла к росту

Росстат сообщил о повышении недельной инфляции с 0,01 до 0,05 %

В период с 20 по 27 апреля цены в России выросли на 0,05 процента, что выше, чем в предыдущие две недели, за которые в совокупности инфляция составила 0,01 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В сегменте продовольственных товаров наблюдается снижение цен на 0,12 процента, в том числе в категории плодоовощных товаров — на 1,65 процента. Непродовольственные товары стали дороже на 0,07 процента, а наблюдаемые услуги — на 0,3 процента.

Самое сильное снижение продемонстрировали помидоры и огурцы — минус 7,18 и 4,29 процента. Подорожали больше всего поездки на Черноморское побережье России и проезд в троллейбусе — 4,1 и 2,54 процента. С начала года в общей сложности цены выросли на 3,21 процента.

До этого Банк России сообщил, что в первой половине апреля инфляционные ожидания россиян снизились до 12,9 процента с 13,4 процента в марте, а наблюдаемая инфляция — с 15,6 до 14,6 процента.

По итогам заседания совета директоров 24 апреля ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5 процента, хотя многие эксперты ожидали более решительных действий. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что осторожность связана со значительным усилением проинфляционных факторов и возможностью увеличения бюджетных расходов.