23:59, 5 мая 2026

Россиянам рассказали о малоизвестном вычете за коммуналку

Депутат Чаплин: Уезжая из квартиры на пять дней, можно сделать перерасчет ЖКУ
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Тем, кто отсутствовал более пяти дней в городской квартире, положен перерасчет коммунальных услуг, заявил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы сэкономить на коммунальных платежах на время отсутствия в квартире.

«Перерасчет положен тем, кто отсутствовал более пяти полных календарных дней подряд. День отъезда и день возвращения не учитываются. Обратиться за перерасчетом нужно в течение 30 дней после возвращения, подав заявление в управляющую компанию, МФЦ или напрямую региональному оператору», — подсказал депутат.

Перерасчет, по его словам, возможен по услугам, которые зависят от фактического проживания: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газ (кроме газа на отопление), а также вывоз твердых коммунальных отходов. Если в квартире установлены счетчики, перерасчет не нужен — достаточно передать фактические показания.

Перерасчет, объяснил Чаплин, делают только при отсутствии счетчиков и при подтвержденной технической невозможности их установки. За отопление и общедомовые нужды сделать перерасчет не получится — эти услуги начисляются независимо от того, живет кто-то в квартире или нет.

Подтвердить отсутствие, отметил парламентарий, можно разными документами: проездными билетами, счетами за гостиницу, справкой от председателя СНТ о проживании на даче, командировочным удостоверением или копией загранпаспорта с отметками о пересечении границы.

Чаплин напомнил, что пенсионеры также могут претендовать на налоговые льготы: освобождение от налога на один жилой дом, один участок и один гараж в собственности. Многие регионы предусматривают субсидии на оплату ЖКУ, если расходы превышают определенный процент от дохода семьи (на федеральном уровне — около 22 процентов).

Депутат посоветовал не забывать о праве на перерасчет, подавать заявление в течение 30 дней после возвращения и помнить, что перерасчет возможен максимум за полгода отсутствия. Если счетчики стоят — достаточно передавать нулевые показания.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин напомнил, что в 2026 году для семей с детьми, многодетных и пенсионеров доступны ряд льгот, закрепленных законодательством России. Депутат отметил, что субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг платится за уровень расходов семьи. По его словам, доплата положена, если плата за ЖКУ превышает максимально допустимую долю дохода, которая составляет 22 процента.

