14:43, 6 мая 2026

Россиянам запретили контактировать с белками

Врач Кондрахин: Лесные белки могут быть носителями бешенства
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Лесные белки могут быть носителями бешенства, поэтому с ними запрещено контактировать. Об этом россиян предупредил врач функциональной диагностики, кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с 360.ru.

Врач предупредил, что опасность представляют все дикие животные, включая енотов, лис и ежей. Вирус бешенства меняет головной мозг зверей, поэтому они стремятся встретить человека: таким образом заболевание распространяется.

«К сожалению, это смертельное заболевание. Белки могут передать вирус домашним животным, например, кошке. К сожалению, вакцинация бывает не всегда успешной, мы не успеваем победить болезнь», — объяснил он.

Если контакт с носителем вируса произошел, необходимо срочно помыть руки и обратиться в ближайший травмпункт. Кондрахин отметил, что в мире всего три описанных случая, когда люди выжили после бешенства.

Ранее в центре Лондона белка «закурила» вейп. На снятых очевидцами кадрах видно, как животное держит передними лапами электронную сигарету и грызет ее мундштук.

