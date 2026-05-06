15:24, 6 мая 2026Экономика

Россияне стали покупать меньше велосипедов

Число покупок детских велосипедов снизилось в России в 2026 году на 27 %
Дмитрий Воронин

Фото: Toby Melville / Reuters

Россияне в 2026 году стали покупать меньше детских велосипедов. Число покупок к 26 апреля снизилось на 27 процентов, а средний чек упал на 5 процентов, до 8672 рублей. Об этом со ссылкой на данные аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» сообщает ТАСС.

Не столь значительно, но тоже достаточно заметно сократились и продажи взрослых велосипедов. В этом сегменте снижение показателя составило 18 процентов, а средний чек немного вырос — на 2 процента, до 16 841 рубля.

Эксперты «Чек индекса», комментарий которых приводит агентство, полагают, что в целом падение продаж товаров для уличных активностей, затронувшее и роликовые коньки, связано с высокой прошлогодней базой спроса, а также с неустойчивой и менее благоприятной, чем в минувшем году, погодой, заставившей многих потенциальных покупателей повременить с приобретением спортинвентаря.

Ранее стало известно, что продажи шоколада в России упали в прошлом году на 15 процентов в натуральном выражении, но за счет роста цен в денежном все равно выросли на 14 процентов.

