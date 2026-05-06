Генотип на расчлененном теле помог установить подозреваемого

Житель Ачинска расчленил и бросил в реку нового друга

В Красноярском крае задержали 45-летнего жителя Ачинска, подозреваемого в расправе над 58-летним мужчиной. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в октябре 2025 года подозреваемый познакомился со своей жертвой на улице. В дальнейшем он пригласил нового знакомого в свою квартиру в Ачинске. Они выпили, и вскоре между ними произошел конфликт. Хозяин сильно ударил гостя, отчего тот так и не пришел в себя. Осознав, что натворил, хозяин решил избавиться от следов преступления: расчленил тело, вывез в сумках к реке и бросил в воду.

Останки нашли лишь 30 апреля 2026 года в окрестностях деревни Старая Еловка. В итоге следы на теле жертвы совпали с генотипом подозреваемого, что помогло установить его личность.

