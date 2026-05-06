16:11, 6 мая 2026

Юрист раскрыла законность платных примерок в свадебных салонах

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Российские свадебные салоны стали брать деньги за примерки. Законность новой услуги раскрыла юрист Людмила Айвар в материале Life.ru.

По данным издания, теперь за использование примерочной и выбор наряда для бракосочетания многие салоны стали взимать с клиенток плату. При этом свадебный организатор Жанна Абодан заявила, что в некоторых случаях оплата необходима. «Иногда примерка платья — это целая развернутая консультация стилиста с подборкой образа целиком (платье, аксессуары, украшения, обувь). За подобную услугу, считаю, можно и нужно брать деньги. Но таких салонов единицы. В остальных случаях это неприемлемо», — пояснила она.

В свою очередь юрист подчеркнула, что отдельная плата за примерку свадебных платьев противоречит закону «О защите прав потребителей» и правилам продажи товаров. Продавец не может выставлять цену за страхование испорченного во время примерки товара, подчеркнула Айвар.

Примерка — это не самостоятельная услуга, а неотъемлемая часть процесса ознакомления с товаром перед покупкой. Поэтому требовать за нее деньги (от 500 до 5000 рублей) незаконно. Салоны объясняют такую практику высокими затратами, риском порчи дорогих платьев и большим количеством «туристов», которые ничего не покупают

Людмила Айвар юрист

Если в салоне предлагают дополнительные услуги (например, индивидуальную запись к стилисту, бронирование отдельного зала, фотосъемку, дегустацию и другие), плата за них допустима. Однако она должна быть объявлена клиентам заранее, заключила Айвар.

В марте россиянок стали вынуждать платить за примерку свадебных платьев. Свадебный рилсмейкер Татьяна рассказала, что с посетительниц российской сети по выходным требуют платить три тысячи рублей за выбор наряда. Такое решение было аргументировано снижением потока невест в свадебный сезон.

