12:50, 6 мая 2026Силовые структуры

Российский полицейский торговал уголовными делами и наказывал невиновных

В Смоленске экс-полицейский получил 6 лет и 9 месяцев за взятки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Смоленске 41-летний бывший руководитель одного из подразделений транспортной полиции получил шесть лет и девять месяцев лишения свободы за торговлю уголовными делами и привлечение невиновных к уголовной ответственности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Смоленской области.

Как установил суд, с апреля по ноябрь 2023 года он получил более одного миллиона рублей взяток. За эти деньги он привлекал заведомо невиновных к уголовной ответственности за незаконную перевозку для продажи табачных изделий, подлежащих маркировке, а также за возврат изъятых правоохранителями машин взяткодателям, на которых перевозился табак.

Экс-полицейский признан виновным по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере»), части 5 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере»), части 3 статьи 30, части 2 статьи 299 УК РФ («Покушение, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, не доведенные до конца по независящим от него обстоятельствам»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в размере 2,9 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд приговорил к семи с половиной годам колонии строгого режима бывшего старшего оперуполномоченного за избиение иностранца в дежурной части одного из отделов полиции города.

