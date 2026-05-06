Сбежавшего из-под ареста учителя-развратника задержали в российском регионе

В Краснодаре задержали 23-летнего учителя из Череповца, сбежавшего из-под ареста после обвинения в совершении развратных действий в отношении подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Задержанного поместили в СИЗО, его этапируют в Череповец.

В марте 2025 года учителю изменили меру пресечения, переместив его под домашний арест. Однако спустя три месяца мужчина сбежал, его объявили в розыск. На это время производство по делу было приостановлено.

Фигурант работал учителем труда и по совместительству был учащимся четвертого курса Череповецкого госуниверситета. Ему вменили совращение учащихся шестых-восьмых классов. Сообщалось, что с ними молодой человек занимался оральным сексом в учебном классе.

