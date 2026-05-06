СК отреагировал на отравление газом российских школьников во время уроков

13:05, 6 мая 2026Силовые структуры

В Омской области СК возбудил дело по факту отравления школьников газом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Омской области управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело после того, как десятки учеников школы № 3 города Тара отравились газом во время уроков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статьям 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») и 293 УК РФ («Халатность»).

Ранее сообщалось, что все произошло в котельной, расположенной в 250 метрах от школы. Там во время опрессовки газового оборудования запах распространился до корпуса учебного заведения, где в тот момент проходил урок технологии. В результате дети надышались газом.

Всего пострадали 40 школьников. Детей госпитализировали в Тарскую больницу с отравлением легкой степени. Среди них — ученики пятых и шестых классов в возрасте 11 и 12 лет.

