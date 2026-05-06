Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:02, 6 мая 2026Экономика

Сотни павлинов устроили хаос в курортном городе

Жители итальянского города Пунта-Марине пожаловались на нашествие павлинов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Hyserb / Shutterstock / Fotodom

В популярном итальянском курортном городе Пунта-Марине на берегу Адриатического мора произошло нашествие сотен павлинов. Как пишет местное издание Wired Italia, птицы кричат, повреждают автомобили и могут стать причиной аварий на дорогах.

Местные жители считают, что в городе воцарился хаос, однако биолог Марко Феррари с ними не согласен. Эксперт призывает не называть птиц вредителями, он советует просто вести себя с ними осторожнее. «Особенно с самцами, они довольно крупные. Они могут, и я говорю это очень осторожно, стать причиной автомобильных аварий, но это не будет похоже на столкновение с диким кабаном или оленем», — сказал Феррари и добавил, что птицы могут вести себя агрессивно, если их потревожить.

Он признал, что еще одна проблема — помет. Биолог уточнил, что экскременты птиц довольно едкие, а это может доставить неудобства, особенно, если павлинов много во дворах или садах. Впрочем, эксперт не считает ситуацию в городе критической. По мнению Феррари, сейчас у птиц проходит брачный период, как и каждый год в это время, только «интенсивность несколько возросла».

В середине апреля на нашествие птиц жаловались в России. Тогда в Иркутской области и Бурятии было нашествие бакланов. Птицы активно поедали выращиваемых в хозяйствах сазанов и байкальских осетров. А отпугивающие гром-пушки и чучела давали временный эффект: бакланы быстро к ним привыкали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иностранный лидер прибыл в Россию для участия в праздновании Дня Победы

    Кнайсль раскритиковала мир за молчание о действиях Израиля

    Для северных регионов России разработали новые дороги

    Компания самого богатого человека в мире объявила отзыв машин

    Горящий в Крыму парк аттракционов сняли на видео

    Сотни павлинов устроили хаос в курортном городе

    Россиянин продавал рыболовные туры без лицензии и был задержан в Таиланде

    Россиян предупредили о последствиях неправильного ношения георгиевской ленты

    На Украине раскрыли статистику по числу долетевших до Москвы дронов ВСУ

    В Архангельской области волонтеры начали спасать шедевры деревянного зодчества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok