Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:16, 6 мая 2026Мир

США обвинили в занижении числа пораженных Ираном военных объектов

WP: Иран поразил больше военных объектов, чем признает США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Social Media / Reuters

Иран поразил не менее 228 военных объектов и единиц техники на Ближнем Востоке с начала конфликта с США. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на анализ спутниковых снимков.

«Масштабы разрушений гораздо больше, чем это было официально признано правительством США», — говорится в публикации. Издание подсчитало, что удары пришлись по ангарам, казармам, топливохранилищам, самолетам, а также радиолокационным станциям, системам связи и ПВО.

Журналисты проанализировали спутниковые фотографии американских баз по всему региону. Полученные данные расходятся с официальными отчетами Пентагона.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что начинать прямые переговоры с Ираном на данный момент слишком рано. Политик придерживается такого мнения, несмотря на сообщения о том, что США и Иран приближаются к потенциальному соглашению о завершении конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В украинском плену обнаружили двух пропавших российских офицеров. Об их судьбе ничего не знали больше года

    В России оценили дальность обещанных Киеву умных бомб JDAM

    Россиянам назвали устаревшую мужскую одежду

    Слон затоптал мужчину, разгромил храм и попал на видео

    В России рассказали о мировом лидерстве в области тяжелых вертолетов

    Россиянка обвинила врачей в смерти ребенка во время родов

    Умер основатель CNN

    Назван причастный к подрыву ставшего легендой российского мэра

    В российском регионе пожаловались на месяц без воды

    Раскрыта причина задержки ответа Ирана на предложение США о мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok