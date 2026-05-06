США обвинили в занижении числа пораженных Ираном военных объектов

WP: Иран поразил больше военных объектов, чем признает США

Иран поразил не менее 228 военных объектов и единиц техники на Ближнем Востоке с начала конфликта с США. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на анализ спутниковых снимков.

«Масштабы разрушений гораздо больше, чем это было официально признано правительством США», — говорится в публикации. Издание подсчитало, что удары пришлись по ангарам, казармам, топливохранилищам, самолетам, а также радиолокационным станциям, системам связи и ПВО.

Журналисты проанализировали спутниковые фотографии американских баз по всему региону. Полученные данные расходятся с официальными отчетами Пентагона.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что начинать прямые переговоры с Ираном на данный момент слишком рано. Политик придерживается такого мнения, несмотря на сообщения о том, что США и Иран приближаются к потенциальному соглашению о завершении конфликта.