23:00, 5 мая 2026Мир

США предупредили о последствиях возобновления ударов по Ирану

SC: Возобновление ударов по Ирану станет катастрофой для США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

США столкнутся с катастрофическими последствиями, если решат возобновить удары по Ирану. Об этом написал британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture.

«США уже пытались сделать это в прошлый раз и израсходовали значительную часть своих запасов вооружений, побив все рекорды по количеству выпущенных ракет за столь короткий срок. Это практически не приблизило Иран к поражению — напротив, сделало его только сильнее и обеспечило ему более широкую поддержку», — пояснил аналитик.

По словам Джея, в случае возобновления ударов Тегеран даст жесткий ответ, так как может нанести серьезный урон нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии, и ее восстановление впоследствии займет около десяти лет. Кроме того, Иран, вероятно, атакует американские военные корабли, и эти атаки «будут беспрецедентными».

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США и Иран могут достичь дипломатического урегулирования.

