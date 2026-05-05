SC: Возобновление ударов по Ирану станет катастрофой для США

США столкнутся с катастрофическими последствиями, если решат возобновить удары по Ирану. Об этом написал британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture.

«США уже пытались сделать это в прошлый раз и израсходовали значительную часть своих запасов вооружений, побив все рекорды по количеству выпущенных ракет за столь короткий срок. Это практически не приблизило Иран к поражению — напротив, сделало его только сильнее и обеспечило ему более широкую поддержку», — пояснил аналитик.

По словам Джея, в случае возобновления ударов Тегеран даст жесткий ответ, так как может нанести серьезный урон нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии, и ее восстановление впоследствии займет около десяти лет. Кроме того, Иран, вероятно, атакует американские военные корабли, и эти атаки «будут беспрецедентными».

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США и Иран могут достичь дипломатического урегулирования.