Стало известно о внезапной смерти российского школьника от опасной инфекции

СК сообщил о смерти школьника в Приморье от менингококковой инфекции

В Приморском крае Следственный комитет сообщил о смерти школьника от менингококковой инфекции. Проводится проверка, уточнили в ведомстве.

Как стало известно, 3 мая 10-летний мальчик внезапно почувствовал сильное недомогание, но спасти его не удалось. Предварительно, у ребенка была опасная инфекция, хотя точный диагноз на данный момент лабораторно не подтвержден.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана правовая оценка действиям и бездействию должностных лиц школы, где учился ребенок», — говорится в сообщении ведомства в Приморье.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя краевого Минздрава, ребенку стало плохо еще 30 апреля, но родители к врачам не обращались. В школе вызвали скорую помощь, но бригада, приехав на место, помочь мальчику уже не смогла.

В министерстве уточнили, что превентивно вакцинировали 22 контактных лиц мальчика — трех медработников, двух учителей, 13 школьников и четверых родственников. При этом школа, где учился ребенок, продолжает работу.

Кроме того, еще нескольких человек госпитализировали с незначительными проявлениями нозофарингита, сейчас они находятся в инфекционном отделении больницы в стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается рост заболеваемости менингококковой инфекцией, особенно среди детей до года и подростков. По официальным данным, при таком диагнозе не выживают 16 процентов пациентов.

