Россия
14:47, 6 мая 2026

Стало известно об обнаружении объявленных пропавшими без вести российских офицеров

Москалькова заявила об обнаружении двух офицеров, пропавших без вести
Майя Назарова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об обнаружении двух офицеров, которые были объявлены пропавшими без вести. Об этом стало известно РИА Новости.

Омбудсмен на церемонии возложения цветов к монументу в Музее Победы на Поклонной горе отметила, что буквально накануне получила известие о военных. По ее данным, мужчины находились в плену. Родственники искали офицеров больше года.

Как заверила Москалькова, Москва и Киев продолжают вести переговоры о новом обмене военнопленными. Прошлый состоялся в конце апреля, тогда Россия вернула 193 бойца и передала то же число украинцев.

До этого российский уполномоченный рассказала, что Украина не желает принимать семь спасенных в зоне спецоперации граждан. Она напомнила, что в непростом процессе воссоединения людей с семьями, как правило, помогают Международный комитет Красного Креста, Российский Красный Крест и белорусская сторона.

