14:55, 6 мая 2026Мир

Страна ЕС попросила защиты от США

Испания запустила механизм защиты судей МУС от рестрикций США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Испания обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с просьбой не допустить применения санкций США в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС) и спецдокладчика ООН на территории Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз правительства.

Речь идет об ограничениях, которые Вашингтон с февраля 2025 года поэтапно ввел против 11 судей и прокуроров МУС. В июле прошлого года под санкции попала Франческа Альбанезе — спецдокладчик ООН по ситуации на оккупированных палестинских территориях.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Еврокомиссию активировать так называемый «блокирующий статут». Этот механизм позволяет отменять на территории ЕС законы третьих стран, если они ущемляют интересы Союза. Мадрид уже формирует коалицию среди партнеров и намерен вынести этот вопрос на саммит ЕС 18–19 июня 2026 года.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о планах собрать коалицию против президента США Дональда Трампа и «выкрутить руки» всем правым силам в мире. Санчес также отдельно раскритиковал Трампа за иранский конфликт. На устроенном Испанией саммите присутствовали левые и левоцентристские политики, включая президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву, президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу и президента Колумбии Густаво Петро.

