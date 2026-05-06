Судьба забросила «Гелендваген» бывшего российского железнодорожника на фронт

В Подмосковье принадлежащий фигуранту дела о взятке автомобиль отдали на СВО

В Подмосковье приставы передали принадлежащий бывшему иркутскому высокопоставленному железнодорожнику — фигуранту дела о взятке «Гелендваген» на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации канала, в данный момент владелец автомобиля отбывает наказание по статье о получении взятки в особо крупном размере. Он пытался спрятать свою машину в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что в Москве судебные приставы приостановили в 2025 году взыскание долгов с участников СВО почти на девять миллиардов рублей.