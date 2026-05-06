Украинский депутат насмерть сбил сироту и избежал наказания

Суд на Украине оправдал депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Андрея Николаенко, который насмерть сбил девушку. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что ДТП произошло в ноябре 2023 года. Как следует из материалов дела, девушка перебегала дорогу в неустановленном месте, а водитель двигался со скоростью 140-150 километров в час при разрешенных 110 километрах в час. При этом суд пришел к выводу, что обвинение не доказало, что превышение скорости водителем стало причиной наезда и что он имел реальную возможность избежать ДТП. Кроме того, отмечает издание, Николаенко в 2022-2023 годах 22 раза штрафовали за превышение скорости, однако суд эти данные не учел.
Весной 2022 года в подмосковном Краснознаменске машина, принадлежащая местному депутату Виктору Калинчуку, сбила ребенка на пешеходном переходе. Сообщалось, что мальчик в результате ДТП не пострадал.