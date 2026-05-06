Украинский депутат насмерть сбил сироту и избежал наказания

На Украине суд оправдал сбившего насмерть девушку депутата Рады Николаенко

Суд на Украине оправдал депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Андрея Николаенко, который насмерть сбил девушку. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что ДТП произошло в ноябре 2023 года. Как следует из материалов дела, девушка перебегала дорогу в неустановленном месте, а водитель двигался со скоростью 140-150 километров в час при разрешенных 110 километрах в час. При этом суд пришел к выводу, что обвинение не доказало, что превышение скорости водителем стало причиной наезда и что он имел реальную возможность избежать ДТП. Кроме того, отмечает издание, Николаенко в 2022-2023 годах 22 раза штрафовали за превышение скорости, однако суд эти данные не учел.

Весной 2022 года в подмосковном Краснознаменске машина, принадлежащая местному депутату Виктору Калинчуку, сбила ребенка на пешеходном переходе. Сообщалось, что мальчик в результате ДТП не пострадал.