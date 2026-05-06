Украину уличили в желании крупно подставить Россию в преддверии Дня Победы

Пинчук: Предложенное Зеленским перемирие носит бессрочный характер, это ловушка

Предложенное президентом Украины Владимиром Зеленским перемирие, которое начинается с полуночи 6 мая, носит бессрочный характер и является ловушкой для России. В желании подставить Москву Киев уличил доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Андрей Пинчук, передает «Царьград».

Он напомнил, что прежде российская сторона выступила за перемирие 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. При этом Москва предупредила Киев, что нарушение режима тишины в эти дни и срыв парада на Красной площади закончится для украинской столицы ответным ударом. После этого Зеленский, прежде отказавшийся от предложения России, внезапно изменил свое мнение, призвав к перемирию без конечных рамок.

«А украинская инициатива на самом деле имеет бессрочный характер. Она объявляется с 6-го и дальше, как они сами говорят, по мере закрепления режима перемирия. Они нас через эту инициативу пытаются вернуть к большой переговорной стратегии, то есть принудить Россию к перемирию, под эгидой вот празднования Дня Победы, в бессрочном порядке», — выразил уверенность эксперт.

Он подчеркнул, что таким образом Зеленский хочет лишить российскую сторону возможности реализовать свои интересы в рамках переговоров. Более того, по мнению Пинчука, предупреждение России о немедленном ответе на возможный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Москве в День Победы может сыграть Зеленскому на руку. Специалист не исключил, что эти слова лишь подначивают противника организовать провокацию.

Ранее в России ответили на угрозу пролета дронов над Москвой в День Победы. В Госдуме напомнили, что в ответ на атаку Украины по Киеву будет немедленно нанесен удар.