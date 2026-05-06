Умер основатель CNN

Основатель CNN Тед Тернер умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Тед Тернер, медиановатор и филантроп, основатель CNN, новаторского круглосуточного телеканала, совершившего революцию в телевизионных новостях, скончался в среду», — говорится в заявлении.

Причина смерти бизнесмена не называется.

На телеканале рассказали, что известность Тернеру принесла «смелая идея доставлять новости со всего мира в режиме реального времени, круглосуточно». В 1991 году журнал Time назвал его человеком года за «влияние на динамику событий и превращение зрителей в 150 странах в мгновенных свидетелей истории».

Тед Тернер родился в 1938 году в Цинциннати, штат Огайо, США.