Аналитик Хеннингсен: Конфликт на Украине разгорелся по вине США и Евросоюза

Чтобы на Украине наступил мир, необходимо, чтобы США и Европейский союз признали, что конфликт разгорелся по их вине, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала.

По его словам, чтобы урегулировать конфликт, необходимо разобраться в его причинах.

«США, Евросоюз, НАТО — они начали эту войну. <…> Существовал мирный процесс, но европейцы и американцы фактически его сорвали, потому что хотели, чтобы конфликт на Украине все-таки начался», — объяснил он.

Хеннингсен уточнил, что западные политики никогда не признают свою вину.

Ранее президент РФ Владимир Путин обвинил Запад в развязывании войны на Украине.