Миршаймер: Попытки Запада нанести России поражение приведут Европу к катастрофе

Попытки Запада нанести России поражение могут привести Европу к катастрофе, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

«Я думаю, <…> стремление европейцев победить Россию, <…> это рецепт катастрофы. Но, похоже, они идут по этому пути», — подчеркнул специалист.

Он отметил, что на украинский конфликт серьезно влияет происходящее в Персидском заливе. Как указал эксперт, США пришлось снять санкции с РФ, чтобы увеличить поставки российской нефти на мировые рынки. Он объяснил, что это улучшило экономическое положение России и ее позиции в зоне спецоперации (СВО).

Миршаймер добавил, что Вашингтон будет поставлять Киеву гораздо меньше оружия, так как израсходовал значительную часть своих запасов в войне с Ираном.

