Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:18, 6 мая 2026Бывший СССР

В Армении высказались о шагах против России

Симонян: Армения не осуществляет каких-либо шагов против России
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / ТАСС

Армения не совершает действия против России. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передает Telegram-канал «Minval Politika».

«Армения не осуществляет каких-либо шагов против России. Армения обеспечивает свою безопасность, проводит свою политику», — объяснил Симонян.

Ранее спикер парламента Армении сравнил Белоруссию с губернией. Поводом для этого стали отношения республики с Россией.

После этого МИД Белоруссии сообщил о вызове временного поверенного в делах Армении в Минске Артура Саргсяна. Дипломату был заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями Еревана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на угрозу пролета дронов над Москвой в День Победы

    Стас Пьеха указал на отсутствие эмпатии у молодежи

    Китайский автопроизводитель ушел из России

    СК отреагировал на отравление газом российских школьников во время уроков

    Назван способный снизить риск болезни Альцгеймера продукт

    Россию покинул малоизвестный китайский автобренд

    Российский журналист попал под удар беспилотника ВСУ

    Россиянка на пятом месяце беременности покорила одну из самых «капризных» гор страны

    Спасенная из рабства в Мьянме россиянка вылетела в Москву

    Жестокую расправу в российской сауне раскрыли спустя 20 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok