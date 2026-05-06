В Армении высказались о шагах против России

Армения не совершает действия против России. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передает Telegram-канал «Minval Politika».

«Армения не осуществляет каких-либо шагов против России. Армения обеспечивает свою безопасность, проводит свою политику», — объяснил Симонян.

Ранее спикер парламента Армении сравнил Белоруссию с губернией. Поводом для этого стали отношения республики с Россией.

После этого МИД Белоруссии сообщил о вызове временного поверенного в делах Армении в Минске Артура Саргсяна. Дипломату был заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями Еревана.