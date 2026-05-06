В ДНР заявили о провокациях ВСУ по всей линии фронта после начала «перемирия» Зеленского

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устраивают провокации по всей линии фронта после начала объявленного украинским лидером Владимиром Зеленским «перемирия». Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«На всей линии фронта идут серьезные провокации со стороны противника, особенно, в тех местах, где стоят националистические бригады. В том числе третья бригада, запрещенная в России террористическая организация "Азов"», — уточнил Кимаковский.

4 мая Зеленский заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. Он добавил, что украинская сторона не получала никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий.

6 мая стало известно, что ВСУ за сутки выпустили в сторону России сотни беспилотников и управляемые авиабомбы. Об этом заявили в Минобороны РФ.