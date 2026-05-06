Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:08, 6 мая 2026Бывший СССР

В ДНР заявили о провокациях ВСУ по всей линии фронта после начала «перемирия» Зеленского

Кимаковский: ВСУ устраивают провокации после начала «перемирия» Зеленского
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетМинобороны

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устраивают провокации по всей линии фронта после начала объявленного украинским лидером Владимиром Зеленским «перемирия». Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«На всей линии фронта идут серьезные провокации со стороны противника, особенно, в тех местах, где стоят националистические бригады. В том числе третья бригада, запрещенная в России террористическая организация "Азов"», — уточнил Кимаковский.

4 мая Зеленский заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. Он добавил, что украинская сторона не получала никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий.

6 мая стало известно, что ВСУ за сутки выпустили в сторону России сотни беспилотников и управляемые авиабомбы. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине пригрозили прогнать дроны над Красной площадью с одной целью. Что задумал Киев?

    В Новой Москве на одном из прудов заметили подозрительную белую пену

    106-летняя позолотчица королевской семьи раскрыла секрет долголетия

    Макрон и Пашинян нарушили табу делового этикета

    Россиянин оказался шпионом и участником штурмового террористического батальона ВСУ

    На Украине заявили о подготовке Зеленским плана на 9 Мая

    В войне против Ирана увидели новые возможности для Китая

    Россиян предупредили об опасности храпа

    В Японском аналоге «Бастиона» увидели угрозу для России

    Банк России вернется к закупке валюты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok