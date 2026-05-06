Россия
20:53, 6 мая 2026Россия

В Госдуме назвали издевательством запрет на российскую символику в Берлине

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Запрет на российскую и советскую символику в Берлине — издевательство над чувствами людей. Об этом заявил депутат Госдумы Амир Хамитов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Считаю, что такую политику Берлина можно смело назвать уже не просто попыткой переписать историю, но и откровенным издевательством над чувствами людей во всем мире», — сказал он.

Парламентарий пояснил, что страна, из которой пришел фашизм в XX веке, сегодня запрещает символику тех, кто победил эту угрозу.

Ранее стало известно, что полиция Берлина введет 8 и 9 мая запрет на советскую символику на мемориалах Второй мировой войны и публичное исполнение советских песен военных лет.

