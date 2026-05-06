Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:24, 6 мая 2026Экономика

В Москве начали отключать отопление

В Москве начали отключать отопление в домах на фоне теплой погоды
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На фоне теплой погоды в Москве приступили к отключению отопления. Как сообщает «Говорит Москва», в первую очередь тепло отключат в промышленных и административных зданиях, затем — в жилых домах, а после в детских садах и лечебных учреждениях.

В общей сложности отключить отопление планируется в 74 тысячах зданий, 34 тысячи из них — жилые дома, уточняет агентство городских новостей «Москва».

В период со среды по пятницу, 6-8 мая, температура воздуха в Москве и области будет примерно на шесть градусов превышать климатическую норму. А к 9 мая похолодает: по прогнозам, температура снизится до плюс 10-14 градусов. Кроме того, возможны осадки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на угрозу пролета дронов над Москвой в День Победы

    В Грузии объяснили активность Зеленского на Южном Кавказе

    Стас Пьеха указал на отсутствие эмпатии у молодежи

    Китайский автопроизводитель ушел из России

    СК отреагировал на отравление газом российских школьников во время уроков

    Назван способный снизить риск болезни Альцгеймера продукт

    Россию покинул малоизвестный китайский автобренд

    Российский журналист попал под удар беспилотника ВСУ

    Россиянка на пятом месяце беременности покорила одну из самых «капризных» гор страны

    Спасенная из рабства в Мьянме россиянка вылетела в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok