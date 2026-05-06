В Москве заявили о патологическом цинизме ВСУ при нарушении «режима тишины» Зеленского

Нарушение Вооруженными силами Украины (ВСУ) «режима тишины», объявленного украинским лидером Владимиром Зеленским, является патологическим цинизмом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Украинская сторона в одностороннем порядке объявляет режим прекращения огня, сама его нарушает и после этого обвиняет в нарушении российскую сторону, которая не брала на себя никаких обязательств, связанных с объявлениями, сделанными Киевом, и потом еще добивает эту ситуацию преднамеренной атакой на журналиста, фотокора, который работал в прифронтовой зоне», — подчеркнул дипломат.

Так Мирошник отреагировал на атаку беспилотника ВСУ по автомобилю фотокорреспондента ТАСС Александра Полегенько. Он попал под удар в Васильевке в Запорожской области. В результате фотокорреспондент не пострадал, но машина получила повреждения.

4 мая Зеленский заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. Днем 6 мая стало известно, что ВСУ за сутки выпустили в сторону России сотни беспилотников и управляемые авиабомбы.