Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:59, 6 мая 2026Бывший СССР

В Москве заявили о патологическом цинизме ВСУ при нарушении «режима тишины» Зеленского

МИД: Нарушение ВСУ «режима тишины» Зеленского является патологическим цинизмом
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Нарушение Вооруженными силами Украины (ВСУ) «режима тишины», объявленного украинским лидером Владимиром Зеленским, является патологическим цинизмом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Украинская сторона в одностороннем порядке объявляет режим прекращения огня, сама его нарушает и после этого обвиняет в нарушении российскую сторону, которая не брала на себя никаких обязательств, связанных с объявлениями, сделанными Киевом, и потом еще добивает эту ситуацию преднамеренной атакой на журналиста, фотокора, который работал в прифронтовой зоне», — подчеркнул дипломат.

Так Мирошник отреагировал на атаку беспилотника ВСУ по автомобилю фотокорреспондента ТАСС Александра Полегенько. Он попал под удар в Васильевке в Запорожской области. В результате фотокорреспондент не пострадал, но машина получила повреждения.

4 мая Зеленский заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. Днем 6 мая стало известно, что ВСУ за сутки выпустили в сторону России сотни беспилотников и управляемые авиабомбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине пригрозили прогнать дроны над Красной площадью с одной целью. Что задумал Киев?

    В Новой Москве на одном из прудов заметили подозрительную белую пену

    106-летняя позолотчица королевской семьи раскрыла секрет долголетия

    Макрон и Пашинян нарушили табу делового этикета

    Россиянин оказался шпионом и участником штурмового террористического батальона ВСУ

    На Украине заявили о подготовке Зеленским плана на 9 Мая

    В войне против Ирана увидели новые возможности для Китая

    Россиян предупредили об опасности храпа

    В Японском аналоге «Бастиона» увидели угрозу для России

    Банк России вернется к закупке валюты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok