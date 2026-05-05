Россия
22:17, 5 мая 2026Россия

В Петербурге высказались о возможном ограничении продажи алкоголя

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Санкт-Петербург не последует примеру Вологодской области и не станет ограничивать продажу алкоголя двумя часами в сутки. Об этом сообщил спикер Законодательного собрания города Александр Бельский в беседе с kp.ru.

«Опыт Вологодчины к Петербургу отношения не имеет. И депутаты, и я считаем, что есть тонкая грань, за которой можно свалиться повальное запрещение», — сказал Бельский. Он добавил, что в подобных вопросах необходимо действовать аккуратно и понимать цель ограничений.

Оценивая опыт Вологодской области, Бельский отметил, что ее опыт неоднозначный — по его словам, там стало меньше торговых точек, однако заметного снижения употребления алкоголя зафиксировано не было.

С марта 2025 года в Вологодской области действует закон, ограничивающий время продажи алкоголя в будние дни периодом с 12:00 до 14:00. В выходные и праздники спиртное продается c 08:00 до 23:00, а ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничений по времени. Кроме того, с ноября того же года в регионе запретили продавать алкоголь в прикассовой зоне магазинов.

