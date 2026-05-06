14:43, 6 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на подготовку Зеленским плана на 9 Мая

Депутат Толмачев: Киев готовит провокации ко Дню Победы, включая информационные
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Киевские власти готовят провокации к Дню Победы, в том числе информационные, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на сообщения о подготовке президентом Украины Владимиром Зеленским плана действий на 9 Мая.

Зеленский уже обвинил Москву в нарушении перемирия, хотя перемирие объявила российская сторона, подчеркнул Толмачев.

Это жест доброй воли России, а неонацисты делают вид, что перемирие объявили они

Александр Толмачевдепутат Госдумы

По словам парламентария, Киев собирается осквернить великую дату. «Подобное извращение за пределами любой нормы. И военной, и юридической, и вообще — человеческой», — заявил депутат.

Толмачев подчеркнул, что киевский режим во главе с Зеленским недоговороспособен и неадекватен.

Ранее сообщалось, что Зеленский и украинские военные готовят план действий на 9 Мая. Автор сообщения указал, что реакция России будет зеркальной. При этом он не уточнил, о реакции на какое именно событие идет речь.

